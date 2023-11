Valiti Nooruse kooli uus hoolekogu

„Väga suured sussid või võiks lausa öelda, et saapad on vaja täita. Esialgu proovingi leida oma niši, millega saan koolile enam kasulik olla. Õpilaste ja õpetajate arvamusi, mõtteid ja ideid tahaks rohkem kuulda. Kool on ju keskkond, kus just neil peab tore ja hea olema,“ kirjutab Nõgu kommentaariks.