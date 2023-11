Mustjala kool jäi tänavu 1. klassi õpilastest ilma, hetkel käib koolis kokku 20 õpilast. „Meil ongi noori peresid väheks jäänud. Sündimus on väike. Järgmisel aastal peaks lasteaiast tulema 1. klassi näiteks kolm last, ülejärgmisel aastal kaks last. Ilmselt väikeseks kooliks jäämegi,“ tõdeb direktor Kristiina Paunel Maalehele.