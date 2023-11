KARVANE LUGU ⟩ Movember 20 aastat hiljem

On novembrikuu viimase päeva viimased minutid. Seinal helendab televiisor, kass magab diivanil ja koer laua all. Perenaine ei maga, ta kehahoiak toolil on pisut pinges ja kahtlemata pole sugugi televiisor see, mis suurema osa tema tähelepanust endale saab. Selleks on hoopis helendavate numbritega kell kapi otsas. Ja siis viimaks see juhtub – kuupäeva vahetudes saabubki ametlikult detsember. Naine sööstab toolilt, põikab vannituppa, siis paneb magamistoas laetule põlema, müksab abikaasa ärkvele ja mehepojalt tekki pealt tõmmates surub tollele kätte raseerija.

Et see pole esimene detsember, mis selles majas just niimoodi saabub, siis teab perepea, et käesoleval juhul oleks ka argumenteeritud diskussiooni algatamine viljatu, ning suundub alistunult vannituppa, et maha niita see osa karvkattest, mis viimase 30 päeva jooksul hoole ja vaevaga tema palet ehtima on kasvatatud.