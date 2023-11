Kaubamaja ja Punane Rist kutsuvad laste jõulusoove täitma

Kõik need soovid on kirjas soovikaartidel ning ripuvad kaubamajas kuusepuul, mida ehtisid soovikaartidega Punase Risti seltsi koordinaator Kristina Õun ja kaubamaja turundusspetsialist Annely Aavik.

Mida peavad tegema inimesed, kes tahavad laste jõulusoove täita? Selleks on erinevaid võimalusi.

"Kui inimene võtab kaardi, siis meie palve on, et ta skaneeriks kuusepuu kõrval plakatil oleva QR-koodi oma mobiiltelefoniga," ütles Kristina Õun. "Telefoni ekraanil avaneb ankeet, kuhu saab kirja panna, millise kaardi see inimene võttis, ja saab lisada oma kontaktandmed."