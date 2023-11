Jõulude-eelne aeg sobib suurepäraselt selleks, et lastele õpetada, kuidas käib paberil kirja saatmine – miks mitte saata üheskoos kiri jõuluvanale? Selleks tuleb kirjutada kiri, adresseerida see “JÕULUVANALE”, lisada mark, ümbriku teisele küljele saatja aadress ning libistada see kiri siis Omniva kirjakasti.