Tänavuse Inglipuu heategevuskampaaniaga soovitakse koguda jõulukinke 2353 lapsele

Kampaania raames paigutatakse üle Eesti Maxima 48 kauplusesse Inglipuud, mille külge riputatakse laste soovidega inglikesed. Inglikestel on kirjas lapse nimi, vanus ja kingisoov. Iga inimene, kes tunneb südames kutset teha head, saab võtta puult inglikese ning osta sellel märgitud eseme ja viia see pakkimata kujul koos inglikesega Maxima infoletti või kassasse, kust Maxima toimetab selle lapseni.

„Korraldame Inglipuud juba alates 2009. aastast. Meie jaoks on see võimalus panustada heategevusse ning aidata neid, kes abi kõige enam vajavad,“ ütles Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.

„Ka tänavu oleme koostöös omavalitsuste, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kogunud kokku ja asetanud kauplustes asuvatele inglipuudele pea 2353 lapse kingisoovid. Nii palju soove pole meieni varem jõudnud. Eks see ole märk sellest, et keeruline majanduslik olukord pitsitab paljusid ning abivajajaid on juurde tulnud,“ lausus Mustonen.

„Jõulud on imede ja soovide täitumise aeg. Paljude laste jaoks on Inglipuult saadud kink ainuke jõulukink ning seetõttu on väga oluline, et laste soovid saaksid heade eestimaalaste abiga täidetud,“ lisas Kristina Mustonen.