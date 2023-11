Avatud on 2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium

Kuressaare Haigla Toetusfondi tegevjuht Siiri Rannama ütles, et Toetusfondi kõige tähtsam ülesanne on toetada Kuressaare Haigla pingutusi selle nimel, et saarlastele pakutav eriarstiabi oleks kvaliteetne: "Töö, mida meie haigla juhtkond selleks vajaliku hulga arstide tagamisel teeb, on kahesuunaline. Üheaegselt tuleb hoida meil juba töötavaid arste ja samal ajal ehitada sildu tulevaste arstide ja Kuressaare Haigla vahel. Sildade ehitamisel saame meie haigla pingutusi toetada, andes koostöös Saaremaa vallaga välja Saaremaa tudengistipendiumi."