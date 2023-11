Kinodesse jõuab saarlanna Eeva Mägi dokumentaalfilm "Kellele ma naeratan?"

Filmi esilinastus oli hiljuti Pimedate Ööde Filmifestivali laste- ja noortefilmide alafestivali Just Film laste õiguste programmis. "Kellele ma naeratan?" maailmaesilinastus toimus 2023. aasta juuli lõpus 53. Giffoni festivalil Itaalias.

Eeva Mägi uus film räägib ema armastuse tugevusest ja võitlusest viimse hingetõmbeni oma laste eest. Filmi peategelane noor naine Mari seisab silmitsi viimases staadiumis vähiga ning samal ajal peab tulist võitlust oma laste hooldusõiguse eest, tõestamaks, et ka haigena on ta oma lastele täisväärtuslik ema. Selle kõige keskel on naise 12-aastane poeg Oliver, kes püüab kõige kiuste jääda rõõmsameelseks ja vapraks, olles igal sammul emale toeks.