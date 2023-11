Keskkonnaamet otsib hankega pärandniitude taastajaid

Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Gunnar Sein ütles, et pärandniitudel on oluline roll avatud maastikus elurikkuse hoidjatena. „Pärandniidud nagu puisniidud või rannaniidud pakuvad elu- ja toitumispaika paljudele haruldastele liikidele, aitavad säilitada põllumajandusmaa elurikkust ja maastiku mitmekesisust. Paljud Eestimaa kunagi liigirikastest niitudest on aga võsastunud või asendunud hoopis teise kooslusega. Seepärast on Keskkonnaameti südameasi olemasolevate niitude hoidmise kõrval ka pärandniitude taastamine,“ selgitas Sein.



Kui varasematel aastatel on taastamistöid rahastatud peamiselt loodushoiutoetuste kaudu, siis nüüd suunatakse ressursid niitude taastamisse peamiselt läbi hangete. „Väga suur osa väärtuslike niitude taastamisest saab teoks tänu Euroopa ühisrahastusele ja erinevatele projektidele. Projektirahade kasutamine seab partnerite valiku ja rahade kasutamise läbipaistvusele eriti kõrged nõudmised ning nende tingimuste täitmiseks on sobivaim vorm avalik hange,“ selgitas Gunnar Sein.