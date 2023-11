Aasta võrkpalluri tiitlile kandideerib viis saarlast

Osale rahvahääletusel ja anna oma hääl mängijale, kes on sel aastal Teie arvates eriliselt hästi hakkama saanud! Hääletamine kestab kuni 30. novembri südaööni.



Saaremaa meestest on nominentideks esitatud Karli Allik (Sastamala ValePa, Soome) ja Timo Tammemaa (Radomi Cerrad Enea Czarni, Poola). Naistest on nominendid Kätriin Põld (TalTech/Tradehouse, Eesti), Nette Peit (Quimper Volley, Prantsusmaa) ja Nora Lember (Audentese SG/Noortekoondis, Balti liiga), vahendas saaremaasport.ee.