Kaua tehtud kaunikene – Saaremaa Piimatööstus tuli välja Red Cheddari tükijuustuga

"Katsetused on käinud siin majas ca kaks aastat. Esimene konkreetne juustutegu toimus selle aasta aprillis ja esimese täistootmiseni jõudsime juunikuus," ütles piimatööstuse juht Villi Pih l. Nüüd on juust küpsenud, saanud müügikõlbulikuks ja jõudnud juba ka poelettidele.

Veel enne kodumaisele turule jõudmist on AS Saaremaa Piimatööstus müünud Red Cheddarit eksporti. "Juustu on juba maitstud nii Hispaanias, Gruusias kui ka teistes riikides. Kodumaisele turule tuli mõte samuti teha, kuna tegu on hea juustuga ja jõuludki lähenevad," rääkis Pihl.