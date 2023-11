Aili on tegelenud üle 30 aasta kultuuri, spordi, külaelu ja teatriga. Ta saab hakkama nii õhtujuhtimise kui ka pidude korraldamisega. Aili on olnud pikaaegne Taritu kandi kultuuri edasiviija, sest Taritu segarühm on tegutsenud 96 aastat ning segakoor ja tubateater suisa 111 aastat, neist 35 aastat Aili vedamisel.