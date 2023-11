Abivallavanem Liis Lepiku sõnul võetakse Saare maakonnas uuest aastast senisest tõsisemalt ette viikingikeskuse arendamine. "Hea meel on tõdeda, et projekti hakkab juhtima suurte projektide juhtimise kogemustega inimene," märkis ta.

Projektijuhi ametikoha eesmärk on Saare maakonna viikingikeskuse eelprojekti juhtimine ja koordineerimine. Muu hulgas on projektijuhi ülesanne keskuse ärimudeli loomine, vajalike analüüside koostamine ja tellimine, koostööpartnerite ja huvigruppide kaasamine, kommunikatsiooni ja turunduse korraldamine ning esmase brändi kontseptsiooni loomine. Töökoht on tähtajaline kuni 2024. aasta lõpuni.