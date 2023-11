Üle-eestiline leiutamise teemaline haridusprogramm jõuab Saaremaale 5. detsembril

Tegemist on üle-eestilise ürituste sarjaga, mille kõik kuupäevad on juba välja broneeritud. Ainsana Saaremaal on veel hulgaliselt vabu kohti.



Rahvusvahelise laste ja noorte loovuskiirendite võrgustiku Vivita Eesti haru on loonud töötoa „Ägedad prototüübid,“ kus tutvustatakse leiutamise nippe ja tööriistu ning seejärel ehitatakse valmis ka esimesed prototüübid. Töötuba annab õpilastele oskused viia läbi välkuuringuid, mõtestada läbi filmis käsitletud teemasid nagu rahapesu, pankrot ja finants, aga ka leiutamisega seotud mõisteid nagu disain, kasutajakogemus ja pitch. Töötuba viivad läbi Vivita laste ja noorte loovuskiirendi mentorid koos JA Eesti õpilasfirmade juhendajatega.