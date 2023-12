Venno elu verevähiga: "Kuni mind pole terveks tunnistatud, elan päev korraga"

"Esmane emotsioon oli täielik šokk, lootsin ju ikkagi, et see on mingi infektsioon, mis vereloomet pärsib, ja saan selle ravimiseks mingid tabletid vms. Sain aga raske diagnoosi," räägib Venno Tamjärv, kelle maailm kukkus kokku 27. juunil. "See esmane emotsioon ei unu tõenäoliselt veel aastaid. Lihtsalt väga raske teadmatus… "