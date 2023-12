RÄÄGIME SURMAST ⟩ Uskumuste mõju leinaprotsessile

Ometi juhtus minuga just nii, et elu kõige suuremast valust sündis teekond, mis on mind isiksusena totaalselt muutnud. Tunnen, et esialgu on oluline mitte välja tuua, mis see sündmus oli, sest siis hakkab meie meel võrdlema ja andma hinnanguid, kas see oli tegelikult põhjendatud või mitte. See on lõks, mida soovin vältida. Oluline ei olnud mitte see sündmus, vaid see, mida mina sel hetkel kogesin ning milline on olnud leina avastamise protsess pärast seda.