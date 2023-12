ORKAAN 2023 ⟩ Saaremaa lumerohkus ei hirmutanud ei saarlasi ega prantslasi

"Ka sel korral sai igal aastal toimuv Orkaan edukalt maha surutud," rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Arto Reinmaa teisipäevases "Keskpäeva" saates. Saaremaal toimusid õppused Reinmaa sõnul peamiselt Sõrve sääres, Hiiumaal Kõpu poolsaarel. "Liitlased olid kaasatud, et läbi harjutada kaitsetegevust ja erinevaid taktikalisi elemente," ütles Reinmaa lisades, et tulemus on positiivne, kõik läks edukalt.