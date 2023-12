Hulljulged kelgutajad ja suusaradade lõhkujad – igatalvine mure

"Kahjuks pole paljud emad-isad oma lastele selgeks teinud, et kui kelguga on alla sõidetud, tuleb kohe teistel eest ära tulla, trepi juurde, mitte hakata sealtsamast, kuhu kelk viis, üles kõndima," ütles Kristiina. "Need, kes mäe otsast alla kelgutama hakkavad, ei näe ju sealt ülevalt, et keegi vastu tuleb."