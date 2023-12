Eesti keskmine matemaatikatulemus värskes PISA uuringus on 510 punkti ning OECD keskmine 472 punkti. Maakondade pingerea tipus on Hiiu maakond (527), järgnevad Tartu (526) ja Harju maakond (523). Saare maakond on 512 punktiga 4. kohal. See on sama tase, mis 2015. aastal (513 punkti), kuid märkimisväärselt ehk 35 punkti vähem kui 2018. aastal (547 punkti).