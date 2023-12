Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn ütles, et iganädalaselt aitavad toidupangad keskmiselt 20 000 inimest, kellest ligi 8000 on lapsed. "Põhiliselt koosneb toidupanga jagatav toiduabi päästetud toidust, kuid abikomplektis on ka hea säilivusajaga toiduaineid, mida kogume kaks korda aastas toimuvatel toidukogumispäevadel.”