Saaremaale saatis politsei tänavu 10 kaarti. Positiivne on tõdeda, et kaardisaajate hulk maakonnas on aasta-aastalt vähenenud. Võrdluseks võib öelda, et eelmisel aastal oli neid 12, ülemöödunud (2021) aastal 13 ja 2020 aastal 15 tükki.