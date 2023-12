Saare maakonna 2023 aasta noortetreener on Kristiina Klaos

Kristiina on Saaremaa Spordikooli ja Saaremaa Merispordi Seltsi purjetamise noortetreener. Täiskohaga treeneri ametit peab ta juba 2006 aastast alates. Tema käe all treenib täna ligi 60 noort – Optimist, Zoom8 ja ILCA klassi purjetajad, kes on selle hooajal hulganisti käinud välisvõistlustel ja saavutanud väga häid tulemusi. ILCA Euroopa MV saavutas tema õpilane Meribel Vahstein 37, koha, olles Eestis ainuke sportlane selle suurvõistlusel. Optimist U12 vanuserühmas on Eesti karikasarja esikolmik Kristiina laste käes. Tema käe alt on välja kasvanud hulganisti ka neid, kes täna sõidavad juba avamerd ja saavutavad suuri tulemusi rahvusvaheliselt.