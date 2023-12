Innovatsioonipäev innustas Saaremaa noori meditsiini õppima

Saaremaa arenduskeskus, Kuressaare haigla toetusfond ja Kuressaare hambapolikliinik korraldasid haigla koolituskeskuses eile innovatsioonipäeva selleks, et suurendada noorte huvi tervishoiuerialade ja tehnoloogia vastu.

"Välja sai valitud praegused kolm kõige kriitilisemat teemat. Hariduses on vaja uusi tuuli, meditsiinis on puudus töökätest ja tehnoloogias on samuti kriis, kuna õpilased ei tunne selle valdkonna erialade vastu huvi," tõdes Saare arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Triin Arva Kadi raadio saates "Keskpäev".

"Tervishoius on puudu väga palju tööjõudu, gümnaasiumilõpetajaid on aga üha vähem," ütles Kuressaare haigla toetusfondi tegevjuht Siiri Rannama. "See tähendab, et tervishoidu hakkab oma erialaks valima veelgi vähem inimesi. Samas on tervishoid üks väheseid valdkondi, kus tehnoloogia innovatsioon ei vähenda vajadust spetsialistide järele."

Ürituse esimeses pooles kuulasid gümnasistid ettekandeid hariduse, tulevikumeditsiini ja -tehnoloogia teemadel. Pärast ettekannete kuulamist said gümnasistid osaleda töötubades ja tutvuda uusimate tehnoloogiliste võimalustega Saaremaa tervishoius. See võimaldas neil endal kogeda, kuidas on tervishoiuerialad seotud gümnaasiumis õpitavate ainetega.

Haiglas said noored õppida elustamisvõtteid, tutvuda radioloogiaosakonna diagnostikavõimaluste ja labori tööga.

Labori vanemarst Jaana Pesukova rääkis samuti doonorlusest ja kutsus noori üles veredoonoriks hakkama. Kuna juttu tuli ka ohtlikust puukentsefaliidist, soovitas Pesukova noortel end võimalusel selle tõve vastu vaktsineerida.