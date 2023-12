Teiste seas on pettuste jaoks ära kasutatud Elisa klienditeeninduse numbrit ning ohtralt teiste pahaaimamatute inimeste telefoninumbreid. Eksperdi sõnul on sellistele skeemidele keeruline kätt ette panna, kuid siiski on võimalik enda kaitsmiseks üht-teist teha.

“Kui veel mõnda aega tagasi oli tavaline, et petukõned saabusid välismaa numbritelt, siis hiljaaegu on kuulda rohkem ja rohkem olukordadest, kus halbade kavatsustega kõned saabuvad kohalikelt telefoninumbritelt. Tihti isegi numbritelt, mis kuuluvad tavalistele Eesti inimestele või ettevõtetele. Ettevõtted ja inimesed sellest muidugi ise midagi ei tea ning ka kõne saajal võib olla esmapilgul keeruline ära tabada, et kõne tegijaks on hoopis kurjategija,” rääkis Elisa infoturbejuht Mai Kraft.