Teeliste jõuluseiklus Muhu bussipeatustes nakatas rõõmsameelsusega

Mida see tähendab? Täpselt kümme aastat tagasi, 16. detsembri Maalehes kirjutas muhulane Jana Rand, et saare põhjapoolsed külad otsustasid jõulude eel proovida pidada natuke erilisemat ehk teeliste jõululaata. See tähendab, et laadakraam veeti tee äärde ja küla bussiputkad muudeti ostukeskusteks.