VIDEO ⟩ Akuprobleemid ei ole põhjus, vaid tagajärg

Ühest küljest on küll teada, et miinuskraadidega vajab aku töö alustamiseks rohkem jõudu, kuna keemiline reaktsioon on aeglasem ning mootoriõli paksem. Külmaga kulgeb ka aku laadimine vaevalisemalt. Teisalt, seda ja veel mõningaid asjaolusid arvesse võttes on võimalik aku ootamatut tössiks muutumist vältida.