See on juba kolmas kaelustatud punahirv, keda saarlased uurivad. Kaks aastat on saarlased hirvede kaelustamisega tegelenud ja nende liikumist uurinud. Esimese kaeluse sai Martin Heina eestvedamisel täpselt kaks aastat tagasi hirvelehm Aina. Teine, märksa mehisem loom sai oma jõulukingituse Andres Maripuu eestvedamisel mullu 25. detsembril.