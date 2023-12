LIIGU JA TEE HEAD ⟩ Suur aastalõpu heategevuslik treening kutsub osalema

"Üritusele on oodatud kõik - nii suured kui väikesed, tüdrukud ja poisid - peaasi, et süda sees ja tahe suur!" kutsuvad treenerid Marit Berendson ja Marlen Heldemeel kõiki üles osalema.

Üritus sai alguse aastal 2019 kui raha koguti samuti Kuressaare Perekodu lastele. "Kahjuks Covidi pärast jäi paar aastat vahele, aga tänavu otsustasime uuesti teha - ehk jääb traditsiooniks," ütles Marit Berendson peale möödunud aasta trenni, lisades, et abistamiseks valiti just lapsed seetõttu, et lapsi rõõmustada on alati südantsoojendav.