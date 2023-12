MITTE VARJUPAIK VAID TURVAKODU ⟩ 220 turvakodu kassi kolib uude "koju"

Uus kodu siiski leiti. Tegemist on remonti vajava vana laopinnaga, mis on seisnud tühjana umbes kolm aastat. "Meil on seal suur, üle 100-ruutmeetrine ruum, mille tahame jagada neljaks või viieks väiksemaks, lisaks olmeruumid ja paar väiksemat tuba, kokku 187 ruutu," ütles Annusver. Võrdluseks, praegune, vallale kuuluv pind Kalevi tänaval on Annusveri sõnul umbes 20 m2 väiksem. "Ma arvan, et uued ruumid tulevad paremad kui praegused. Eks iga muutus on hirmutav ja mugavustsoonist väljaastumine, aga usume, et praegune muutus on kasulik nii meile kui ka loomadele," lausus Annusver.