Ehituspuidu hind on aastaga kukkunud poole võrra, põhjus on sama, mis vaevab kogu ehitus- ja kinnisvarasektorit – kõrge euribor, mis on andnud hoobi nõudlusele, mille kiiret taastumist pole vähemalt praegu näha, vahendab Eesti Rahvusringhääling.