Eksitavalt sarnane firmanimi

Kuidas tundub, kas Saarömaa ja Saare Maa on sarnased? Tartu maakohtu registriosakond leidis 8. novembril, et on väga sarnased, ja palus ettevõtjal, kes soovis registreerida ö-tähega Saaremaad, leiutada uus nimi. “Ärinimi ei ole selgesti eristatav ka juhul, kui see ei ole küll teise registrisse kantud ärinimega samane, kuid on sellega eksitavalt sarnane,” leidis kohtunik.