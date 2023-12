KÜLAVAHELOOD: Teeliste jõuluseiklus Muhu bussipeatustes

Kui Külavahelugude reporter Paenase küla bussiootekoja juurde jõudis oli laada või ükskõik, kuidas me seda sündmust ka nimetame, avamisest juba peaaegu tunnike möödunud. "Väga hästi on see tunnike läinud," rõõmustavad leti taga toimetavad külainimesed. "Kuna meie otsustasime kogu müügi tuluga toetada Olari Kolgi ravikulusid, siis võime juba nüüd öelda, et meid on külastanud väga lahked ostjad," ́ informeerivad võõrustajad raadiomeest.