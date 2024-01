Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et eesmärk on praeguse külmalaine ajal valmis saada 600 meetri pikkune suusaring, millest eilseks oli lumega kaetud umbes pool. Sinna saab juba peale minna rajamasinaga, et lumi suusakõlbulikuks rajaks pressida.