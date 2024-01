Pakane jäätab torusid ja lumi ummistab tänavaid

“Kui neljapäeva hommikul kraanist vett ei tulnud, arvasime, et ju on torud külmunud,” rääkis pakase põhjustatud probleemist Lümanda kandis elava eaka mehe sugulane. “Selgus siiski, et viga oli pumbamajas – pump polnud külma eest korralikult kaetud. Sulatasime ise lahti, kuna torutööde firmale, kellele helistasime, me lootma jääda ei saanud – sealne ootejärjekord oli ühe päeva pikkune.”