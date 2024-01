Vald tunnustas Kuressaare lossis maakonna noortevaldkonna edendajaid

On kodutütarde toetajaliige, korraldab klassi- ja noortekaöid, temaatilisi noorteüritusi ning on Saaremaa õpilasmaleva rühmajuht.

Märkimisväärne on tema panus piirkondade ülesesse koostöösse ja koostöö kohaliku raamatukoguga. Ta on ka kogukonna grupi aktiivne liige. Nii noored kui ka kogukond hindavad kõrgelt, et just selline pärl teeb noorsootööd Lümandas.

Kadri Ait on silmapaistev kogukonna noorsootöötaja, kelle tegevus on alati süsteemne ja mõtestatud, kaasates kohalikke noori ideedest kuni teostuseni ning pakkudes neile vajadusel tuge ja vahendeid.

Noortega koos ja noorte heaks sünnivad projektid, mis loovad võimalusi noorte üldpädevuste arenguks. Tema südameasjaks on noorte tervis ja heaolu, mis on kantud isiklikust eeskujust.

Tihti on tema ettevõtmised suunatud just noorte liikumisele, vaimsele tervisele ja toitumisele. Kadri on olnud pikaaegne Saaremaa noortelaagri üks korraldajaid ja läbiviijaid.

Ta on alati koostööaldis, positiivse ellusuhtumisega, super põhjalik, julgeb end proovile panna ning leiab võimalusi enesearenguks. Lisaks on ta imeline meeskonnaliige ja sädeinimene – alati soe ja toetav, kaasav, märkav ja tunnustav!

Suurim julgus 2023

Üritusel tänati ka Hea Eeskuju konkursil "Suurima julguse 2023" laureaadi tiitli pälvinud Helis Luksi. Helisel on märkimisväärselt palju silmapaistvaid ettevõtmisi, näiteks noorte kaasamise edendamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Samuti on tema jaoks oluline aidata neid, kes üksi alati hakkama ei saa, sest Helise jaoks on tähtis, et kellegi heaolu ei jääks tahaplaanile. Ta on tõeline eeskuju, kes panustab oma toimetustega sihikindlalt Eesti ja noorte tulevikku.

Saare maakonnas on noortevaldkonna tunnustusi jagatud aastast 2009.

"Nagu ütleb ürituse nimigi "Noorsootöö – ajast või arust", vaatasime ajas tagasi rohkem kui ainult eelmisesse aastasse," rääkis Saaremaa vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo.

Üllatusena tuli tunnustusüritusel esmaesitusele neli videot, mis on üles võetud koostöös keskaja elamuskeskusega Archebald.

Ürituse muusikalise osa eest hoolitsesid Joosep Aaviku nimelise Kuressaare muusikakooli vanamuusikaansambel Rondo Tiiu Maripuu juhatusel ja vaskpilliansambel Karlis Saare juhatusel.