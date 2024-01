Maksuamet saadab meeldetuletusi deklareerimata tulude kohta

MTA maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus tuletab meelde, et MTA võib tagasiulatuvalt kuni kolm aastat nõuda deklaratsiooni parandamist või määrata otsusega maksu tasumist. Näiteks oli 2022. aasta kohta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 2. mail 2023, seega saab maksu summat määrata kuni 2. maini 2026. Kui maksumaksja on teadlikult vältinud maksude tasumist, siis on eeltoodut võimalik teha kuni viis aastat – seega 2022. aasta eest tasumata maksu saab eraisikult välja nõuda kuni 2. maini 2028.