"Sel nädalal on traumapunktis käinud keskmiselt kakskümmend inimest päevas, kellest pool kuni kaks kolmandikku said viga libedaga kukkudes," ütles Laidna. "Patsientidel on viga saanud küll hüppeliiges, õlg, selg, jalg, käsi, pea... Ja muidugi on ka murdusid."