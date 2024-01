Reformierakonna Saaremaa piirkonna juhiks valiti Koit Voojärv

“Tänan erakonnakaaslasi toetuse ja usalduse eest. Meil on Saaremaal väga hea meeskond, kellega koos oleme seadnud kaheks aastaks väga ambitsioonikad eesmärgid. Üks neist on kindlasti edukas esinemine 2025. aasta kohalikel valimistel,” ütles Voojärv. “Samuti töötab Reformierakond Saaremaa vallavalitsuses iga päev selle nimel, et Saaremaa oleks parim koht elamiseks, töötamiseks ja laste kasvatamiseks,” lisas ta.