Kuressaare Nooruse kool oli esmaspäeva hommikul vaikne. Oma kabinetist leidsime direktor Marit Tarkini, kes kinnitas, et koolis ei ole ühtegi last. “Lapsevanemad on hästi mõistvad olnud ja loodame, et saame siin Saaremaal selle nädalaga streigiga ühele poole ja õpetajaametit hakatakse taas väärtustama,” ütles Tarkin.