Täna liitusid üleriigilise õpetajate streigiga huvikoolid ja lasteaiad, kel toetusstreikida võimalus 24.–26. jaanuaril. Saarte Hääl põikas läbi mõnest Kuressaare lasteaiast, et uurida, kuidas asjad korraldatud on ja milline on hetkeolukord.