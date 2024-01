Haudadeta kangelastest ja auvõlast

Eesti Vabadusrist asutati juba Vabadussõja lahingute ajal 24. veebruaril 1919. aastal. Kokku anti välja 3224 Vabadusristi. Selle kõrge tunnustuse pälvis 61 saarlast, kelle hulgas oli 11 Muhu saarel sündinud meest. Neist 11-st on Muhumaa mulda maetud vaid kaks. Viis kavaleri puhkavad teadmata haudades kusagil Venemaal. Üks on maetud Ameerika mandrile, üks Kaarma surnuaiale, üks Tartu Vabadussõja kalmistule ning ühe haud Tallinna Siselinna kalmistul on kas üle maetud või selle tähis on hävinud.