OTSUSTAMISE KOHT ⟩ Kas Saaremaa õpetajad streigivad ka tuleval nädalal?

"Täpsem nimekiri selgub pärast lõunat, aga on teada, et üksjagu õpetajaid tahab edasi streikida," ütles Kuressaare Hariduse kooli direktor Viljar Aro reede ennelõunal. Aro lisas, et osale klassidele tahetakse õppetöö taastada, kuidas, selgub täpsemalt, kui on teada, palju õpetajaid tööle tuleb.

Sama seis on Kuressaare Nooruse koolis. "Meil on praegu iga minut kaalul, veel ei tea täpseid numbreid, aga tõenäoliselt on õpetajaid, kes streigivad edasi," tõdes Nooruse kooli direktor Marit Tarkin. Õpetajaid helistatakse läbi, et saada tervikpilt. Seni on juhtkond ootel. "Kui teame, palju õpetajaid tööle tuleb, saame teha otsuse, kuidas esmaspäevast koolitöö jätkub," ütles Tarkin.