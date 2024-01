Saatejuhti Aare Lainet võõrustasid Elmar ja Ilse Aru Kaarmise külast. Teemade valik on saates kirju. Moskva Riikliku Ülikooli geograafia teaduskonna lõpetanud Elmar on tuntud matkajuht, kes saarlastest huvilistele on tutvustanud Euroopa riikide ajaloolisi ja kauneid looduslikke paiku. Arhitekti kutsega Ilse räägib oma kutsumusest ja kodumaja ehitamisest.