KOOLIBUSSIDE KONTROLL politsei ja transpordiamet ei leidnud Saaremaal ühtegi korras bussi

"Kahjuks vaatas meile vastu tavapärane vaatepilt – ükski kontroll ei möödunud puuduste avastamiseta. Õnneks oli enamik puudusi seotud puuduliku tähistuse või dokumentatsiooniga. Aga ka üks buss, mille puhul on kahtlus, et sellega ei saa lapsi ohutult sõidutada, on liiast," kommenteeris transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson.