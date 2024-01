Mitme Saare maakonna kooli direktorid kinnitasid lehele reedel, et suur osa õpetajaid streigib edasi ka tuleval nädalal ning õppetöö toimub mõningate mööndustega.

"Paljud jätkavad streiki, kuna ootavad valitsuselt konkreetsemat sõnumit," ütles Kuressaare Nooruse kooli direktor Marit Tarkin. Kolm neljandikku, ehk ca 30–40 Nooruse kooli õpetajat on otsustanud streikida veel esmaspäeval ja teisipäeval. "Need õpetajad, kes edasi ei streigi, tulevad kooli, ehk et viis klassi, kellele annab tunde ainult oma õpetaja, jätkavad tavapärast õppetööd, teised jätkavad distantsilt," rääkis Tarkin.