Saaremaa valla sotsiaalhoolekannet asub juhtima Signe Lõhmus

„Signe on oma ala tõeline professionaal, kes on tegutsenud sotsiaalvaldkonnas praktikuna 17 aastat ja juhtinud ASi Hoolekandeteenused Sõmera Kodus 18-liikmelist meeskonda,“ põhjendab abivallavanem Riina Allik Signe Lõhmuse kasuks otsustamist.

Signe Lõhmus on enne Saaremaa vallavalitsust töötanud ASi Hoolekandeteenused Sõmera Kodus erinevatel ametikohtadel ja Saaremaa Puuetega Inimeste Koja rehabilitatsioonimeeskonnas tegevusterapeudi assistendina. Ta on saanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist rakenduskõrghariduse sotsiaaltöö alal.

Eelnev töökogemus nii vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialistina kui ka ASi Hoolekandeteenused Sõmera Kodu vanemtegevusjuhendaja-koordinaatorina on andnud Signele hea meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskuse. Tal on kogemus juhtida grupitööd ja nõustada kliente, oskus valitseda oma emotsioone ja säilitada pingelistes olukordades professionaalsus.

"Erinevad ametid sotsiaalvaldkonnas on rikastanud minu elukogemust, andnud mulle põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna tulevikuvisioonidest ja kogemuse juhtida kliendi- ja meeskonnatööd kvaliteetsema teenuse osutamiseks. Kandideerisin sotsiaalhoolekandeteenistuse juhiks, kuna tunnen, et suudan toetada, motiveerida ja innustada meeskonda andma endast parima, et tagada kvaliteetsem ja kliendikesksem sotsiaalalane abistamine. Loodan, et suudan tagada töötajatele stabiilse, toetava ja turvalise töökeskkonna," rääkis ta.