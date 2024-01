Muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuht Kätlyn Metsmaa ütles Saarte Häälele, et menetlus on alles algusjärgus ja seda puudutavaid andmeid ja sisu ei saa avaldada enne otsuse tegemist. "Kui menetlus on lõppenud ja otsus tehtud, saame täpsemalt kommenteerida," lausus ta.