GALERII ⟩ Lümanda kooli õpilased said uued füüsikaõppe vahendid

Incap on võtnud südameasjaks inspireerida tulevasi insenere ja panustada kohalikku haridussüsteemi. Inseneride puuduse leevendamiseks, mis on tõsine väljakutse piirkonna ettevõtluse ja üldisele majanduslikule arengule, on Incap otsustanud toetada loodusainete õpetamist.