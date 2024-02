"Algus on olnud positiivne. Eriti tegus oli pühade aeg," ütles Wolt Baltikumi kommunikatsioonijuht Piret Pert .

Küsimusele, mida siinsed kliendid enim tellivad, vastas Pert, et saarlastele ja Saaremaa külastajatele meeldivad eriti juustuburgerid ja moosipallid. "Need kaks on koguste põhjal vaieldamatud lemmikud ja edestavad paljusid teisi valikuid," nentis Pert.