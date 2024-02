Veevärk paneb linna sadevete ärajuhtimise nutikamalt tööle

Tööd tellinud Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm selgitas, et veerand miljonit eurot maksava projekti eesmärk on panna Marientali pumpla tööle nii, et torustikku jõudvate väga suurte sademevete korral suunatakse need automaatselt Sepamaa lahte, säästes niimoodi Kullimäe reoveepuhastit ülekoormusest.